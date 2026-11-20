प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक एडेड कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर पदों के लिए बृहस्पतिवार को परीक्षा हुई। दो पालियों में आयोजित परीक्षा में 8313 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। इसमें से 1773 ने परीक्षा छोड़ दी है।एडीएम सिटी यमुनाधर चौहान ने बताया कि पहली पाली की परीक्षा सुबह 9.30 बजे से 11.30 बजे तक चली। कुल 4212 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। इसमें से 3263 उपस्थित रहे और 949 अनुपस्थित रहे। ऐसे ही दूसरी पाली दोपहर के 2.30 से 4.30 बजे तक संचालित रही। पंजीकृत 4101 परीक्षार्थियों में से 3277 उपस्थित और 824 अनुपस्थित रहे। ब्यूरो।