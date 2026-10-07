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ट्रेन में बेवजह चेन खींचना पड़ा भारी: 153 यात्रियों पर कार्रवाई, 11,285 रुपये जुर्माना वसूला

Wed, 07 Oct 2026 10:41 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Wed, 07 Oct 2026 10:41 AM IST
सार

आगरा रेल मंडल ने सितंबर में बिना वजह ट्रेन की अलार्म चेन खींचने वाले 153 लोगों पर कार्रवाई की और 11,285 रुपये जुर्माना वसूला।
 

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153 Penalized for Unnecessary Chain Pulling in Trains
ट्रेन( सांकेतिक फोटो) - फोटो : सोशल मीडिया( एक्स)

विस्तार
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आगरा रेल मंडल ने सितंबर में बिना वजह अलार्म चेन खींचने वाले 153 लोगों पर कार्रवाई की और उनसे 11,285 रुपये जुर्माना वसूला।जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने बताया कि कैंट स्टेशन पर 37, आगरा फोर्ट पर तीन, मथुरा जंक्शन पर 91 और धौलपुर स्टेशन पर सात लोगों पर कार्रवाई की गई। 
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