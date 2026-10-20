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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   1500 idols immersed in Umari Astha, Kundos at Bateshwar Tirth Dham

Agra News: बटेश्वर तीर्थ धाम में उमड़ी आस्था, कुंडों में विसर्जित की गईं 1500 प्रतिमाएं

Tue, 20 Oct 2026 11:10 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 11:10 PM IST
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1500 idols immersed in Umari Astha, Kundos at Bateshwar Tirth Dham
बटेश्वर। तीर्थ धाम में शारदीय नवरात्र के समापन पर मंगलवार को आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। घरों में विराजमान माँ नवदुर्गा की प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए तीर्थ में भक्तों का हुजूम उमड़ा। अबीर और गुलाल से सराबोर देवी भक्त माता के भजनों पर नाचते-गाते और जयकारे लगाते हुए प्रशासन द्वारा बनाए गए कुंड पर पहुंचे और प्रतिमाओं का विसर्जन किया। विसर्जन के साथ ही भक्तों ने 9 दिनों तक बोए गए जवारे को भी कुंड में प्रवाहित किया।
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सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता बनाए रखने के लिए बटेश्वर चौकी इंचार्ज और पुलिस की कई टीमें तैनात रहीं। बटेश्वर में प्रतिमा विसर्जन के लिए फिरोजाबाद, सिरसागंज, शिकोहाबाद, जसराना, बाह और जैतपुर आदि से आए देवी भक्तों ने कुंड में प्रतिमाओं का विसर्जन किया। तीर्थ में मंगलवार को प्रातः 8:30 बजे से देर शाम 7 बजे तक करीब 1200 से 1500 प्रतिमाओं का विसर्जन कुंड में किया गया। वहीं, इंग्लैंड से तीर्थ भ्रमण को आए विदेशी पर्यटक हेनी और क्रेष्ट ने विसर्जन को देखा और अपने कैमरों में नजारे को कैद किया। विसर्जन के लिए आ रही सिरसागंज निवासी सुमन ट्रैक्टर से गिर गई, मगर वह सुरक्षित बच गई।
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