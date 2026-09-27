Agra News: दिव्यांग रोजगार मेले में 142 अभ्यर्थियों को मिला रोजगार
आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 02:59 AM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 02:59 AM IST
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आगरा। सेवा संकल्प अभियान के तहत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) बल्केश्वर के परिसर में एक दिवसीय निशुल्क दिव्यांग रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले में साक्षात्कार के बाद 142 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए।
क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय, कौशल विकास विभाग, अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित मेले में विभिन्न क्षेत्रों की 14 कंपनियों ने आवेदकों के साक्षात्कार लिए। कुल 142 अभ्यर्थियों का चयन विभिन्न कंपनियों के लिए किया गया, इन्हें मौके पर ही नियुक्ति पत्र दिए गए। वहीं दिव्यांगजनों को उनको जरूरत के अनुसार सहायक उपकरण भी उपलब्ध कराए गए। 25 अभ्यर्थियों को ट्राइसाइकिल, 10 को व्हीलचेयर, 10 को हियरिंग एड, 2 को स्मार्ट केन और 10 अभ्यर्थियों को एमआर किट प्रदान की गई। कार्यक्रम में सहायक निदेशक ( सेवा) चंद्रचूड़ दुबे, संयुक्त निदेशक आईटीआई संजय सागर, जिला सेवायोजन अधिकारी प्रशांत, दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी ज्ञान देवी आदि मौजूद रहीं।
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क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय, कौशल विकास विभाग, अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित मेले में विभिन्न क्षेत्रों की 14 कंपनियों ने आवेदकों के साक्षात्कार लिए। कुल 142 अभ्यर्थियों का चयन विभिन्न कंपनियों के लिए किया गया, इन्हें मौके पर ही नियुक्ति पत्र दिए गए। वहीं दिव्यांगजनों को उनको जरूरत के अनुसार सहायक उपकरण भी उपलब्ध कराए गए। 25 अभ्यर्थियों को ट्राइसाइकिल, 10 को व्हीलचेयर, 10 को हियरिंग एड, 2 को स्मार्ट केन और 10 अभ्यर्थियों को एमआर किट प्रदान की गई। कार्यक्रम में सहायक निदेशक ( सेवा) चंद्रचूड़ दुबे, संयुक्त निदेशक आईटीआई संजय सागर, जिला सेवायोजन अधिकारी प्रशांत, दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी ज्ञान देवी आदि मौजूद रहीं।
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