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बालिका वर्ग में तनु (49 किग्रा, जूनियर), अनु (53 किग्रा, सब-जूनियर एवं जूनियर), उन्नति राजपूत (53 किग्रा, सब-जूनियर), प्राची सिकरवार (53 किग्रा, जूनियर), रंजना चाहर (53 किग्रा, सीनियर) और कविता (77 किग्रा, जूनियर) होंगी। बालक वर्ग में शैलेंद्र बघेल (65 किग्रा, सीनियर), विवेक और शिवम (85 किग्रा, जूनियर), युवराज सिंह (95 किग्रा, सब-जूनियर एवं जूनियर), हिमांशु (95 किग्रा, जूनियर) और मयंक (110 किग्रा, जूनियर) होंगे।

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आगरा। राज्यस्तरीय वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता में आगरा के 12 खिलाड़ी दमखम दिखाएंगे। 29 नवंबर से चंदौली में होने वाली उत्तर प्रदेश वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप के लिए जिले की टीम का चयन किया गया है। आगरा जिला वेटलिफ्टिंग एसोसिएशन के महासचिव हरदीप सिंह ने बताया कि खिलाड़ियों का चयन 27 को प्रदर्शन, खेल कौशल और शारीरिक क्षमता के आधार पर किया गया। चयन प्रक्रिया एसोसिएशन के संरक्षक देवेंद्र कुमार, अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी सत्येंद्रेश्वरी किरन ने की।