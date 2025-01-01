Agra News: बाह में 10 आंबेडकर पार्क-प्रतिमाओं का होगा सौंदर्यीकरण

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बाह विधायक पक्षालिका सिंह ने बताया कि इन पार्कों के सौंदर्यीकरण एवं विकास पर करीब एक करोड़ रुपये खर्च होंगे। क्षेत्र के नरहोली, भाऊपुरा, बिजौली, डेरक, कूकापुर, उदयपुर कला, शाहपुर गुर्जर, मानिकपुरा और पिढ़ौरा गांव के आंबेडकर पार्कों में संविधान शिल्पी की प्रतिमाएं लगी हुई हैं, जो वर्तमान में जर्जर हालत में हैं। इन सभी प्रतिमाओं एवं पार्कों के सौंदर्यीकरण पर करीब 10-10 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे, जबकि चौंसिगी गांव के आंबेडकर पार्क के सौंदर्यीकरण पर करीब 8.50 लाख रुपये खर्च होंगे। उन्होंने बताया कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान आंबेडकर प्रतिमाओं एवं पार्कों की स्थिति को लेकर उन्हें जनता से सुझाव और शिकायतें मिली थीं।