Agra News: बाह में 10 आंबेडकर पार्क-प्रतिमाओं का होगा सौंदर्यीकरण
आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 01:07 AM IST
Updated Wed, 07 Oct 2026 01:07 AM IST
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बाह। संविधान शिल्पी भारत रत्न डॉ. बीआर आंबेडकर की स्मृति में बाह विधानसभा क्षेत्र में बने 10 पार्कों एवं प्रतिमाओं का सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। विधायक की पहल पर ग्रामीण अभियंत्रण विभाग (आरईएस) दो महीने में इस काम को पूरा कराएगा।
बाह विधायक पक्षालिका सिंह ने बताया कि इन पार्कों के सौंदर्यीकरण एवं विकास पर करीब एक करोड़ रुपये खर्च होंगे। क्षेत्र के नरहोली, भाऊपुरा, बिजौली, डेरक, कूकापुर, उदयपुर कला, शाहपुर गुर्जर, मानिकपुरा और पिढ़ौरा गांव के आंबेडकर पार्कों में संविधान शिल्पी की प्रतिमाएं लगी हुई हैं, जो वर्तमान में जर्जर हालत में हैं। इन सभी प्रतिमाओं एवं पार्कों के सौंदर्यीकरण पर करीब 10-10 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे, जबकि चौंसिगी गांव के आंबेडकर पार्क के सौंदर्यीकरण पर करीब 8.50 लाख रुपये खर्च होंगे। उन्होंने बताया कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान आंबेडकर प्रतिमाओं एवं पार्कों की स्थिति को लेकर उन्हें जनता से सुझाव और शिकायतें मिली थीं।
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बाह विधायक पक्षालिका सिंह ने बताया कि इन पार्कों के सौंदर्यीकरण एवं विकास पर करीब एक करोड़ रुपये खर्च होंगे। क्षेत्र के नरहोली, भाऊपुरा, बिजौली, डेरक, कूकापुर, उदयपुर कला, शाहपुर गुर्जर, मानिकपुरा और पिढ़ौरा गांव के आंबेडकर पार्कों में संविधान शिल्पी की प्रतिमाएं लगी हुई हैं, जो वर्तमान में जर्जर हालत में हैं। इन सभी प्रतिमाओं एवं पार्कों के सौंदर्यीकरण पर करीब 10-10 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे, जबकि चौंसिगी गांव के आंबेडकर पार्क के सौंदर्यीकरण पर करीब 8.50 लाख रुपये खर्च होंगे। उन्होंने बताया कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान आंबेडकर प्रतिमाओं एवं पार्कों की स्थिति को लेकर उन्हें जनता से सुझाव और शिकायतें मिली थीं।
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