UPI से गलत खाते में भेज दिए पैसे? घबराएं नहीं, तुरंत करें ये काम, वापस मिल सकती है रकम

आज के डिजिटल दौर में UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ने पैसे भेजने और भुगतान करने की प्रक्रिया को बेहद आसान बना दिया है। अब लोग Google Pay, PhonePe, Paytm और अन्य UPI ऐप्स की मदद से कुछ ही सेकंड में किसी के बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन कई बार जल्दबाजी या लापरवाही के कारण पैसा गलत व्यक्ति के खाते में चला जाता है। ऐसा गलत UPI ID चुनने, मोबाइल नंबर में गलती होने या गलत QR कोड स्कैन करने से हो सकता है। ऐसी स्थिति में लोग अक्सर परेशान हो जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि अपना पैसा वापस पाने के लिए क्या करना चाहिए। हालांकि, घबराने के बजाय तुरंत सही कदम उठाना जरूरी है।

अगर आपने गलती से किसी गलत UPI ID या बैंक खाते में पैसे भेज दिए हैं, तो सबसे पहले अपने UPI ऐप में ट्रांजैक्शन की पूरी जानकारी जांचें। भुगतान की तारीख, रकम, प्राप्तकर्ता की जानकारी और UTR या ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर सुरक्षित रखें। इसके बाद संबंधित UPI ऐप के हेल्प या सपोर्ट सेक्शन में जाकर शिकायत दर्ज करें। शिकायत में स्पष्ट रूप से बताएं कि भुगतान गलती से गलत व्यक्ति को भेज दिया गया है। इसके साथ ही अपने बैंक की ग्राहक सेवा से संपर्क करें या बैंक शाखा में जाकर लिखित शिकायत दें। बैंक को ट्रांजैक्शन की जानकारी देने से मामले की जांच और आगे की प्रक्रिया शुरू करने में मदद मिल सकती है।

अगर UPI ऐप या बैंक के माध्यम से समस्या का समाधान नहीं होता है, तो आप NPCI के आधिकारिक शिकायत माध्यम का इस्तेमाल कर सकते हैं। शिकायत करते समय ट्रांजैक्शन आईडी, भुगतान की रकम, तारीख और संबंधित बैंक की जानकारी अपने पास रखें। ध्यान रखें कि गलत खाते में भेजे गए पैसे की वापसी हमेशा आसान नहीं होती। ऐसे मामलों में बैंक जांच कर सकता है और रकम वापस कराने के लिए प्राप्तकर्ता बैंक या संबंधित व्यक्ति से संपर्क करने की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। कई परिस्थितियों में पैसे वापस करने के लिए प्राप्तकर्ता की सहमति की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए शिकायत जितनी जल्दी दर्ज की जाए, उतना बेहतर है।

यदि आपको संदेह है कि पैसा किसी धोखाधड़ी के कारण ट्रांसफर हुआ है, तो तुरंत अपने बैंक को सूचित करें और भारत में साइबर वित्तीय धोखाधड़ी की हेल्पलाइन 1930 पर संपर्क करें। आप राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ध्यान रखें कि 1930 विशेष रूप से साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों के लिए है।

भविष्य में ऐसी परेशानी से बचने के लिए पैसे भेजने से पहले प्राप्तकर्ता का नाम, UPI ID और भुगतान की रकम ध्यान से जांचें। अनजान QR कोड स्कैन करने से बचें और किसी के साथ अपना UPI PIN या OTP साझा न करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गलत ट्रांजैक्शन होने पर तुरंत कार्रवाई करें, क्योंकि पैसा वापस मिलने की गारंटी नहीं होती, लेकिन सही प्रक्रिया अपनाने से रकम वापस पाने की संभावना बढ़ सकती है।