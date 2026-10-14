WhatsApp पर ठगी से बचना है तो तुरंत अपने फोन में कर लें ये 2 सेटिंग, मिलेगी पूरी सुरक्षा!

आज के डिजिटल दौर में WhatsApp हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक लोग मैसेज भेजने, वीडियो कॉल करने, फोटो साझा करने और जरूरी दस्तावेज भेजने के लिए इस ऐप का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसकी बढ़ती लोकप्रियता के साथ साइबर ठगी के मामले भी सामने आते रहते हैं। साइबर अपराधी लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए WhatsApp कॉल, फर्जी मैसेज और संदिग्ध लिंक का सहारा लेते हैं। खासकर पाकिस्तान, वियतनाम और अन्य देशों के कोड वाले अनजान नंबरों से आने वाली कॉल को लेकर सतर्क रहना जरूरी है। हालांकि, किसी विदेशी नंबर से कॉल आना अपने आप में ठगी का प्रमाण नहीं है, लेकिन कॉल करने वाले की पहचान की पुष्टि करना समझदारी है।

साइबर ठग अलग-अलग तरीकों से लोगों को निशाना बनाते हैं। कई बार वे खुद को बैंक कर्मचारी, सरकारी अधिकारी या किसी नामी कंपनी का प्रतिनिधि बताकर बात करते हैं। कुछ मामलों में लोगों को इनाम जीतने, नौकरी मिलने या कम कीमत पर सामान खरीदने का लालच दिया जाता है। वहीं, कुछ ठग पुलिस कार्रवाई या खाते के बंद होने का डर दिखाकर निजी जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। उनका मकसद लोगों से बैंक खाते की जानकारी, ओटीपी, यूपीआई पिन या अन्य संवेदनशील विवरण हासिल करना होता है। ऐसी जानकारी साझा करने पर आर्थिक नुकसान हो सकता है।

यह समझना भी जरूरी है कि केवल WhatsApp पर अनजान कॉल उठाने से आमतौर पर फोन की लाइव लोकेशन या पूरा निजी डेटा अपने आप लीक नहीं हो जाता। हालांकि, बातचीत के दौरान दी गई जानकारी, संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने, खतरनाक ऐप इंस्टॉल करने या फोन की अनावश्यक अनुमतियां देने से निजता और सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इसलिए किसी भी अनजान व्यक्ति के कहने पर स्क्रीन शेयर न करें, ऐप इंस्टॉल न करें और बैंकिंग संबंधी जानकारी बिल्कुल साझा न करें।

WhatsApp पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए सबसे पहले ऐप की सेटिंग में जाकर Privacy यानी गोपनीयता विकल्प खोलें। यहां Calls के अंतर्गत Silence Unknown Callers सुविधा चालू करें। इससे अनजान नंबरों से आने वाली कॉल फोन पर नहीं बजेंगी, हालांकि वे कॉल सूची में दिखाई दे सकती हैं। इसके अलावा, Settings में जाकर Account के अंतर्गत Two-step verification चालू करें और एक सुरक्षित पिन सेट करें। इससे खाते की सुरक्षा मजबूत करने में मदद मिलती है।

यदि किसी संदिग्ध नंबर से बार-बार कॉल या मैसेज आ रहे हैं, तो उस नंबर को ब्लॉक और रिपोर्ट करें। किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचें और अपने WhatsApp को हमेशा अपडेट रखें। अगर साइबर ठगी के कारण पैसे का नुकसान हो जाए, तो भारत में तुरंत 1930 हेल्पलाइन पर संपर्क करें और आधिकारिक पोर्टल

cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। थोड़ी-सी सतर्कता और सही सुरक्षा सेटिंग्स अपनाकर आप WhatsApp पर होने वाली कई तरह की ठगी से अपना बचाव कर सक