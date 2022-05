{"_id":"629216315173fd2d873d144d","slug":"wrestling-competition-himachal-girls-will-now-bet-in-wrestling-too","type":"story","status":"publish","title_hn":"Wrestling Competition: हिमाचल की छात्राएं अब कुश्ती में भी लगाएंगी दांव","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पंकज सलारिया, संवाद न्यूज एजेंसी, चंबा Published by: Krishan Singh Updated Sun, 29 May 2022 02:35 AM IST