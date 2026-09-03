Chamba News: बंद कमरे में बुजुर्ग की पिटाई पर किया प्रदर्शन
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 05:55 AM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 05:55 AM IST
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चंबा। खाने-पीने के बहाने कमरे में बुलाकर पड़ोसी की ओर से 72 वर्षीय बुजुर्ग से मारपीट करने के मामले में गांव काकेला के ग्रामीणों ने बुधवार को उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन की अगुवाई प्रदेश कार्यसमिति सदस्य जय सिंह ने की। ग्रामीणों और परिजनों ने पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि गांव काकेला निवासी जयकिशन (72) पुत्र तानी को आरोपी ने खाने-पीने के बहाने कमरे में बुलाया और वहां उनके साथ बेरहमी से मारपीट की। आरोप है कि आरोपी ने उन्हें जान से मारने की कोशिश भी की। परिजनों का कहना है कि यदि समय रहते वे मौके पर नहीं पहुंचते तो आरोपी बुजुर्ग की जान ले सकता था। मारपीट में घायल जयकिशन को परिजन उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे। चंबा मेडिकल कॉलेज से उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें डॉ. टांडा रेफर कर दिया गया। घायल बुजुर्ग के परिजनों और ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि घटना 10 अगस्त को हुई थी लेकिन पुलिस ने अभी तक आरोपी के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं की है। इससे ग्रामीणों में रोष है। उनका कहना है कि आरोपी गांव के अन्य लोगों के साथ भी इस तरह की मारपीट कर सकता है। उन्होंने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजने की मांग की। इस दौरान परिजनों में दुनी चंद, सोनू राम, तिलक राज, पवन कुमार, राकेश कुमार, दुर्गा देवी, चीनो देवी, सीमा देवी और रीना देवी समेत अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। ग्रामीणों का एक प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त से मिला और उन्हें ज्ञापन सौंपकर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। एसएचओ रमन चौधरी ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि पुलिस मामले की निष्पक्ष जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि चिकित्सकों की रिपोर्ट मिलने के बाद मामले में आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उपायुक्त चंबा मुकेश रेपसवाल ने बताया कि मामले की जांच को लेकर पुलिस को जरूरी दिशा-निर्देश दिए जाएंगें।
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