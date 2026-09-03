फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Chamba News ›   Protest held over the beating of an elderly person in a closed room.

Chamba News: बंद कमरे में बुजुर्ग की पिटाई पर किया प्रदर्शन

Fri, 04 Sep 2026 05:55 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 05:55 AM IST
विज्ञापन
Protest held over the beating of an elderly person in a closed room.
चंबा उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन मारपीट मामले को लेकर प्रदर्शन करते गांव काकेला के ग्राम
चंबा। खाने-पीने के बहाने कमरे में बुलाकर पड़ोसी की ओर से 72 वर्षीय बुजुर्ग से मारपीट करने के मामले में गांव काकेला के ग्रामीणों ने बुधवार को उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन की अगुवाई प्रदेश कार्यसमिति सदस्य जय सिंह ने की। ग्रामीणों और परिजनों ने पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि गांव काकेला निवासी जयकिशन (72) पुत्र तानी को आरोपी ने खाने-पीने के बहाने कमरे में बुलाया और वहां उनके साथ बेरहमी से मारपीट की। आरोप है कि आरोपी ने उन्हें जान से मारने की कोशिश भी की। परिजनों का कहना है कि यदि समय रहते वे मौके पर नहीं पहुंचते तो आरोपी बुजुर्ग की जान ले सकता था। मारपीट में घायल जयकिशन को परिजन उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे। चंबा मेडिकल कॉलेज से उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें डॉ. टांडा रेफर कर दिया गया। घायल बुजुर्ग के परिजनों और ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि घटना 10 अगस्त को हुई थी लेकिन पुलिस ने अभी तक आरोपी के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं की है। इससे ग्रामीणों में रोष है। उनका कहना है कि आरोपी गांव के अन्य लोगों के साथ भी इस तरह की मारपीट कर सकता है। उन्होंने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजने की मांग की। इस दौरान परिजनों में दुनी चंद, सोनू राम, तिलक राज, पवन कुमार, राकेश कुमार, दुर्गा देवी, चीनो देवी, सीमा देवी और रीना देवी समेत अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। ग्रामीणों का एक प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त से मिला और उन्हें ज्ञापन सौंपकर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। एसएचओ रमन चौधरी ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि पुलिस मामले की निष्पक्ष जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि चिकित्सकों की रिपोर्ट मिलने के बाद मामले में आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उपायुक्त चंबा मुकेश रेपसवाल ने बताया कि मामले की जांच को लेकर पुलिस को जरूरी दिशा-निर्देश दिए जाएंगें।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed