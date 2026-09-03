Chamba News: नेगी हत्याकांड ः आरोपियों को मिला न्यायिक हिरासत में भेजा

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सलूणी के डीएसपी रंजन शर्मा ने बताया कि चार दिन का पुलिस रिमांड पूरा होने के बाद दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। उन्होंने बताया कि पुलिस की टीम दोनों आरोपियों को जेल से शिमला ले जाकर लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाएगी। टेस्ट के माध्यम से पूछताछ के दौरान आरोपियों की ओर से बताए गए तथ्यों की जांच में मदद मिलेगी। पुलिस पूछताछ के दौरान महिला आरोपी ने कथित तौर पर हत्या की वारदात में अपनी भूमिका स्वीकार की थी। आरोपी ने पुलिस को बताया था कि नेगी राम ने उसके साथ गलत काम किया था, जिसके बाद गुस्से में आकर उसने पत्थर से उसके सिर पर कई वार किए। आरोपी ने कथित तौर पर वारदात के बाद नेगी राम का मोबाइल फोन और वार में प्रयुक्त पत्थर दरिया में फेंकने की बात भी कही थी। पुलिस लाई डिटेक्टर टेस्ट के दौरान दोनों आरोपियों से मामले से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों की वैज्ञानिक तरीके से पड़ताल करेगी। जांच में यह भी पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि वारदात में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका तो नहीं थी। उधर, डीएसपी रंजन शर्मा ने बताया कि मामले की हर पहलू से जांच जारी है। यदि किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता सामने आती है तो उसके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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चुराह (चंबा)। चुराह क्षेत्र के बहुचर्चित नेगी राम हत्याकांड के मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों का चार दिन का पुलिस रिमांड समाप्त हो गया है। इसके बाद दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अब पुलिस दोनों आरोपियों को राजपुरा जेल से लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए शिमला लेकर जाएगी।