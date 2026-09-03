Chamba News: सुल्तानपुर चौक से कॉलेज मार्ग तक गड्ढों की भरमार

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स्थानीय वाहन चालकों अजीत कुमार, किशन चंद, दलीप कुमार, राजीव कुमार, योगराज, संजीव कुमार और रमेश कुमार ने बताया कि सड़क लंबे समय से मरम्मत की राह देख रही है। सामान्य दिनों में वाहन चालक किसी तरह गड्ढों से बचकर निकल जाते हैं, लेकिन बारिश के दौरान स्थिति और खराब हो जाती है। गड्ढों में पानी भरने से उनकी गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है, जिससे दोपहिया वाहन चालकों और राहगीरों के लिए हादसे का खतरा बना रहता है।बारिश के बाद सड़क पर कीचड़ और पानी जमा होने से पैदल चलने वालों को भी दिक्कत होती है। कॉलेज मार्ग होने के कारण यहां विद्यार्थियों समेत अन्य लोगों की आवाजाही रहती है। स्थानीय लोगों ने लोक निर्माण विभाग से सड़क की जल्द मरम्मत करवाने और मार्ग पर तारकोल बिछाने की मांग की है, ताकि लोगों को परेशानी से राहत मिल सके और संभावित हादसों को टाला जा सके।