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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Chamba News ›   Potholes galore from Sultanpur Chowk to College Road.

Chamba News: सुल्तानपुर चौक से कॉलेज मार्ग तक गड्ढों की भरमार

Fri, 04 Sep 2026 05:54 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 05:54 AM IST
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Potholes galore from Sultanpur Chowk to College Road.
सुल्तानपुर (चंबा)। सुल्तानपुर चौक से कॉलेज मार्ग तक सड़क की खस्ताहालत वाहन चालकों और राहगीरों के लिए परेशानी बनी हुई है। सड़क पर जगह-जगह पड़े गहरे गड्ढों के कारण आवाजाही जोखिम भरी हो गई है। हैरत की बात है कि महत्वपूर्ण मार्ग होने के बावजूद अभी तक सड़क पर तारकोल नहीं बिछाई जा सकी है।
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स्थानीय वाहन चालकों अजीत कुमार, किशन चंद, दलीप कुमार, राजीव कुमार, योगराज, संजीव कुमार और रमेश कुमार ने बताया कि सड़क लंबे समय से मरम्मत की राह देख रही है। सामान्य दिनों में वाहन चालक किसी तरह गड्ढों से बचकर निकल जाते हैं, लेकिन बारिश के दौरान स्थिति और खराब हो जाती है। गड्ढों में पानी भरने से उनकी गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है, जिससे दोपहिया वाहन चालकों और राहगीरों के लिए हादसे का खतरा बना रहता है।
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बारिश के बाद सड़क पर कीचड़ और पानी जमा होने से पैदल चलने वालों को भी दिक्कत होती है। कॉलेज मार्ग होने के कारण यहां विद्यार्थियों समेत अन्य लोगों की आवाजाही रहती है। स्थानीय लोगों ने लोक निर्माण विभाग से सड़क की जल्द मरम्मत करवाने और मार्ग पर तारकोल बिछाने की मांग की है, ताकि लोगों को परेशानी से राहत मिल सके और संभावित हादसों को टाला जा सके।
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