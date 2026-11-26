बीते दिनों रेलवे बोर्ड के तकनीकी विंग की टीम ने संग्रहालय का दौरा कर नए मॉडल को तैयार करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद काम शुरू कर दिया है। नए स्वरूप में तैयार होने के बाद यह मॉडल पर्यटकों को असली स्टीम इंजन के भीतर प्रवेश करने जैसा अनुभव देगा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार करीब डेढ़ महीने में इसका काम पूरा कर इसे संग्रहालय के मुख्य प्रवेश द्वार पर स्थापित कर दिया जाएगा। पुराने बस अड्डे के समीप स्थित इस संग्रहालय के प्रवेश द्वार पर पहले से ही स्टीम इंजन के आकार का मॉडल लगाया था। यह मॉडल पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहा है। इसे खास तौर पर इस तरह तैयार किया था कि पर्यटकों को असली स्टीम इंजन का एहसास हो सके। हालांकि इसमें लगाई गई कई सुविधाएं कुछ समय बाद खराब हो गई थीं।