हिमाचल प्रदेश: रूस में नौकरी का झांसा देकर पांच युवकों से लाखों की ठगी, पर्यटक वीजा पर भेजा
विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ठग विभिन्न तरीकों से लोगों को नौकरी का झांसा देकर लाखों रुपये ऐंठ रहे हैं। इसी तरह का मामला हिमाचल प्रदेश में भी सामने आया है।
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विदेश में अच्छी नौकरी और मोटी तनख्वाह का लालच देकर मंडी जिले के पांच युवकों से लाखों रुपये ठगने का मामला सामने आया है। आरोप है कि एजेंटों ने युवकों को वर्क वीजा के बजाय टूरिस्ट वीजा पर रूस भेज दिया। वहां नौकरी देने के बजाय उनसे बर्तन साफ करवाए गए और अस्तबल में काम करने के लिए मजबूर किया गया। पीड़ित युवकों ने अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) मंडी प्रियांशु खाती से मुलाकात कर आपबीती सुनाई और न्याय की गुहार लगाई। उन्होंने रूस में फंसे अपने आठ अन्य साथियों को सुरक्षित भारत वापस लाने के लिए प्रशासन से मदद मांगी। मनोहर लाल सहित पांच युवक इस कथित ठगी का शिकार हुए हैं। युवकों के अनुसार सुंदरनगर के एक एजेंट ने बैजनाथ के अपने साथी के साथ मिलकर उन्हें रूस की एक कंपनी में नौकरी दिलाने का भरोसा दिया था। संजू लाल, जगदीश, दुनी चंद और नोखू राम सहित करीब 13 लोगों को विदेश में रोजगार दिलाने का झांसा दिया गया। इसके एवज में उनसे लाखों रुपये वसूले गए।
पीड़ितों ने सुनाई आपबीती
पीड़ितों ने बताया कि रूस पहुंचने पर उन्हें एक पाकिस्तानी व्यक्ति के हवाले कर दिया गया। जिस गोदाम में नौकरी दिलाने का वादा किया गया था, वहां उन्हें काम नहीं मिला। इसके बजाय उनसे बर्तन साफ करवाए गए और अस्तबल में काम करवाया गया। ठगी का एहसास होने पर पांच युवक किसी तरह भारत लौटने में सफल रहे। उनका दावा है कि उनके आठ साथी अभी भी रूस में फंसे हुए हैं। उन्होंने प्रशासन से उन्हें सुरक्षित वापस लाने की गुहार लगाई है। साथ ही आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।
बलद्वाड़ा क्षेत्र के युवकों ने विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी की शिकायत दी है। पुलिस जांच कर रही है। जल्द ही आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।-अभिमन्यु वर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मंडी