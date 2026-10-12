Shimla News: ताइक्वांडो प्रतियोगिता 22 से 24 अक्तूबर तक
शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 11:59 PM IST
Updated Mon, 12 Oct 2026 11:59 PM IST
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शिमला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के अंतर महाविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिताओं के कैलेंडर में बदलाव किया है। विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा एवं युवा कार्यक्रम निदेशालय ने ताइक्वांडो की महिला और पुरुष वर्ग की अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता की तिथियां बदल दी हैं। विश्वविद्यालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार पहले यह प्रतियोगिता 9 से 11 दिसंबर तक होनी थी। अब यह 22 से 24 अक्तूबर 2026 तक आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता कांगड़ा जिले के राजकीय महाविद्यालय बैजनाथ में होगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी संबद्ध महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों को प्रतियोगिता की संशोधित तिथियों की जानकारी दे दी है। संवाद
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