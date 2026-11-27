हाईकोर्ट ने विभाग की इस दलील को स्वीकार नहीं किया

विभाग ने दलील दी थी कि शिक्षिका के सेवाकाल में असाधारण अवकाश के कारण 181 दिनों का ब्रेक आया था। इस वजह से वह नियमितीकरण की पात्र नहीं थीं। हाईकोर्ट ने विभाग की इस दलील को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने कहा कि विभाग सितंबर 2020 में ही 181 दिनों के अवकाश को सेवाकाल में शामिल कर शिक्षिका को 5 जनवरी 2015 से नोशनल आधार पर नियमित कर चुका है। ऐसे में अब उसी अवकाश का हवाला देकर वास्तविक वित्तीय लाभ देने से इन्कार नहीं किया जा सकता। अदालत ने विभाग को 5 जनवरी 2015 से वास्तविक आधार पर नियमितीकरण करने और छह सप्ताह के भीतर सभी परिणामी वित्तीय एवं अन्य लाभ जारी करने के निर्देश दिए हैं।