एसपीयू मंडी: यूजी सप्लीमेंट्री परीक्षाएं अब 20 नवंबर को, प्रथम सेमेस्टर प्रायोगिक परीक्षाएं 12 से

सरदार पटेल विश्वविद्यालय (एसपीयू) मंडी ने स्नातक (यूजी) की सप्लीमेंट्री परीक्षाओं की तिथि में बदलाव किया है। 6 नवंबर को प्रस्तावित ये परीक्षाएं अब 20 नवंबर को आयोजित की जाएंगी। यह निर्णय हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा घोषित दिवाली अवकाश के कारण लिया गया है। प्रदेश सरकार ने 6 से 10 नवंबर तक सभी शैक्षणिक संस्थानों में अवकाश घोषित किया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसी के मद्देनजर परीक्षाओं की तिथि में यह बदलाव किया है। बीए, बीएससी, बीकॉम, शास्त्री और प्राक् शास्त्री की सप्लीमेंट्री परीक्षाएं प्रभावित हुई हैं। सरदार पटेल विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉ. सनील ठाकुर ने बताया कि शेष सभी सप्लीमेंट्री परीक्षाएं पूर्व में जारी डेटशीट के अनुसार ही होंगी। विद्यार्थियों को संशोधित तिथि के अनुसार तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा नियंत्रक ने विद्यार्थियों को सलाह दी है कि वे परीक्षा से संबंधित अपडेट के लिए विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें। उन्हें संशोधित परीक्षा तिथि के अनुसार अपनी तैयारी पूरी करने को कहा गया है।

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