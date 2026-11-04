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एसपीयू मंडी: यूजी सप्लीमेंट्री परीक्षाएं अब 20 नवंबर को, प्रथम सेमेस्टर प्रायोगिक परीक्षाएं 12 से

Wed, 04 Nov 2026 05:57 PM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी।
संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी। Published by: Krishan Singh Updated Wed, 04 Nov 2026 05:57 PM IST
सार

एसपीयू मंडी ने स्नातक (यूजी) की सप्लीमेंट्री परीक्षाओं की तिथि में बदलाव किया है। 6 नवंबर को प्रस्तावित ये परीक्षाएं अब 20 नवंबर को आयोजित की जाएंगी। 

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SPU Mandi: UG supplementary exams now on November 20; first-semester practical exams from the 12th.
सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
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सरदार पटेल विश्वविद्यालय (एसपीयू) मंडी ने स्नातक (यूजी) की सप्लीमेंट्री परीक्षाओं की तिथि में बदलाव किया है। 6 नवंबर को प्रस्तावित ये परीक्षाएं अब 20 नवंबर को आयोजित की जाएंगी। यह निर्णय हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा घोषित दिवाली अवकाश के कारण लिया गया है। प्रदेश सरकार ने 6 से 10 नवंबर तक सभी शैक्षणिक संस्थानों में अवकाश घोषित किया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसी के मद्देनजर परीक्षाओं की तिथि में यह बदलाव किया है। बीए, बीएससी, बीकॉम, शास्त्री और प्राक् शास्त्री की सप्लीमेंट्री परीक्षाएं प्रभावित हुई हैं। सरदार पटेल विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉ. सनील ठाकुर ने बताया कि शेष सभी सप्लीमेंट्री परीक्षाएं पूर्व में जारी डेटशीट के अनुसार ही होंगी। विद्यार्थियों को संशोधित तिथि के अनुसार तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा नियंत्रक ने विद्यार्थियों को सलाह दी है कि वे परीक्षा से संबंधित अपडेट के लिए विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें। उन्हें संशोधित परीक्षा तिथि के अनुसार अपनी तैयारी पूरी करने को कहा गया है।

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एसपीयू यूजी प्रथम सेमेस्टर प्रायोगिक परीक्षाएं 12 से
सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी के अधीन आने वाले महाविद्यालयों में यूजी प्रथम सेमेस्टर की प्रायोगिक परीक्षाएं 12 नवंबर से शुरू होंगी। विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए इसको लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं। ये परीक्षाएं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत होंगी। सभी संकायों के विद्यार्थियों के लिए प्रायोगिक परीक्षाएं निर्धारित की हैं। इन परीक्षाओं का आयोजन 12 से 25 नवंबर तक किया जाएगा। महाविद्यालयों में परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश दिए हैं। महाविद्यालयों के प्राचार्य को सुनिश्चित करना होगा कि सभी तैयारियां समय पर पूरी हों। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डाॅ. सनील ठाकुर ने कहा है कि सभी महाविद्यालयों को निर्धारित समय-सारिणी का सख्ती से पालन करना होगा। उन्हें परीक्षाएं सफलतापूर्वक संपन्न करवाना सुनिश्चित करने को कहा गया है। 

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