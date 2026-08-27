शिमला: आईजीएमसी में स्वाइन फ्लू की दस्तक, दो की रिपोर्ट पॉजिटिव, अस्पताल में आईसोलेशन वार्ड बनाया

टांडा व चंबा मेडिकल कॉलेज के बाद अब इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (आईजीएमसी) में भी स्वाइन फ्लू ने दस्तक दी है। यहां दो मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इनमें से एक की हालत ठीक होने पर छुट्टी दे दी गई है जबकि एक अन्य मरीज का उपचार चला हुआ है। बताया जा रहा है कि वायरल की शिकायत लेकर मरीज अस्पताल पहुंचे थे। इसके बाद मरीजों की स्वाइन फ्लू टेस्टिंग करवाई गई। टेस्टिंग में दो की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है।

विज्ञापन