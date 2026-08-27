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शिमला: आईजीएमसी में स्वाइन फ्लू की दस्तक, दो की रिपोर्ट पॉजिटिव, अस्पताल में आईसोलेशन वार्ड बनाया

Thu, 27 Aug 2026 08:58 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Thu, 27 Aug 2026 08:58 PM IST
सार

आईजीएमसी में कोविड वार्ड को स्वाइन फ्लू आईसोलेशन वार्ड बनाया गया है। यहां पर दवाओं के साथ अन्य आवश्यक सामान की पूर्ति की गई है। साथ ही अस्पताल में आने वाले मरीजों की रैंडम सैंपलिंग की गई है। 

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Shimla: Swine flu reaches IGMC; two test positive; isolation ward set up at the hospital.
आईजीएमसी में स्वाइन फ्लू आईसोलेशन वार्ड बनाया। - फोटो : आईपीआर विभाग

विस्तार
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टांडा व चंबा मेडिकल कॉलेज के बाद अब इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (आईजीएमसी) में भी स्वाइन फ्लू ने दस्तक दी है। यहां दो मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इनमें से एक की हालत ठीक होने पर छुट्टी दे दी गई है जबकि एक अन्य मरीज का उपचार चला हुआ है। बताया जा रहा है कि वायरल की शिकायत लेकर मरीज अस्पताल पहुंचे थे। इसके बाद मरीजों की स्वाइन फ्लू टेस्टिंग करवाई गई। टेस्टिंग में दो की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है।

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अस्पताल प्रबंधन के अनुसार एक मरीज को बुधवार को अस्पताल में पृथक रखा गया था। साथ ही सैंपलिंग करवाई गई थी और रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। मरीज को गुरुवार दिन में चिकित्सकों ने जांच के बाद मरीज को छुट्टी दे दी। साथ ही मरीज को ध्यान रखने के लिए कहा है।

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वहीं, दूसरा मरीज गुरुवार सुबह अस्पताल में आया था। मरीज में स्वाइन फ्लू जैसे लक्षणों को देखते हुए सैंपल की जांच करवाने पर पॉजिटिव आया। मरीजों को पृथक वार्ड में आइसोलेट कर उपचार किया गया। आईजीएमसी में कोविड वार्ड को स्वाइन फ्लू आईसोलेशन वार्ड बनाया गया है।

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यहां पर दवाओं के साथ अन्य आवश्यक सामान की पूर्ति की गई है। साथ ही अस्पताल में आने वाले मरीजों की रैंडम सैंपलिंग की गई है। उधर, आईजीएमसी के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. राहुल राव ने बताया कि अब तक दो मरीजों की रिपोर्ट स्वाइन फ्लू पॉजिटिव आए हैं। स्वाइन फ्लू मामलों की निगरानी की जा रही है।

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