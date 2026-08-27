परिणाम घोषित, अंशुल शर्मा बने साइंटिफिक असिस्टेंट

वहीं राज्य चयन आयोग ने साइंटिफिक असिस्टेंट (डिजिटल फॉरेंसिक) के एक पद को भरने के लिए पोस्ट कोड-25021 के तहत आयोजित कंप्यूटर आधारित परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। सफल अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच के बाद आयोग ने चयनित अभ्यर्थी के नाम की घोषणा की है। आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया कि 67 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इनमें से 32 अभ्यर्थी कंप्यूटर आधारित परीक्षा में शामिल हुए थे। परीक्षा के आधार पर चार अभ्यर्थियों को दस्तावेजों की जांच के लिए चयनित किया गया था। सात अगस्त को दस्तावेजों की जांच के बाद अंशुल शर्मा का चयन किया है। अंतिम परिणाम आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। संवाद