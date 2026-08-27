हिमाचल माैसम: सिरमाैर में भारी बारिश, प्रदेश में इस दिन से रफ्तार पकड़ेगा मानसून, भूस्खलन से 70 सड़कें ठप

रिहायशी मकानों पर भी खतरा

मार्ग खुलने के बाद भी वाहनों की लंबी कतार के कारण यातायात सामान्य होने में समय लगा। इसके बाद सराहां मंदिर के समीप भी पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा सड़क पर आ गया। इससे नाहन-कुमारहट्टी एनएच पर वाहनों की आवाजाही रुक गई। करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद यहां से मलबा हटाकर यातायात बहाल किया गया। पीजी कॉलेज नाहन के मुख्य द्वार के समीप सड़क के निचली ओर भूस्खलन होने से सड़क को खतरा पैदा हो गया है। वहीं मलबा और पानी आने से आसपास के रिहायशी मकानों पर भी खतरा बना हुआ है। स्थिति को देखते हुए एसडीएम राजीव सांख्यान ने एनएच विभाग और नगर परिषद की टीम के साथ वीरवार दोपहर प्रभावित स्थल का निरीक्षण किया और स्थिति का जायजा लिया। ग्राम पंचायत नलका के नलका गांव में भी मूसलाधार बारिश के बाद हालात बिगड़ गए। पहाड़ी क्षेत्र से भारी मात्रा में पानी आने के कारण पानी रिहायशी मकानों तक पहुंच गया। इससे ग्रामीणों में चिंता का माहौल रहा। वहीं, कालाअंब, मोगीनंद और धौलाकुआं सहित आसपास के क्षेत्रों में भी सड़कों पर पानी और कीचड़ जमा होने से वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई। कई स्थानों पर खेतों में भी बारिश का पानी घुस गया।