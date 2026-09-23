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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   Shimla: Counseling for 52 Science stream posts to be held at the Directorate of School Education.

शिमला: विज्ञान संकाय के 52 पदों के लिए स्कूल शिक्षा निदेशालय में होगी काउंसलिंग, शेड्यूल जारी

Wed, 23 Sep 2026 06:49 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Wed, 23 Sep 2026 06:49 PM IST
सार

 स्कूल शिक्षा निदेशालय ने सीबीएसई स्कूलों में सेवारत प्रवक्ताओं की नियुक्ति प्रक्रिया को शुरू करते हुए स्पष्ट किया है कि भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान विषयों के प्रवक्ताओं की तैनाती की जाएगी। 

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Shimla: Counseling for 52 Science stream posts to be held at the Directorate of School Education.
हिमाचल स्कूल शिक्षा निदेशालय। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
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हिमाचल प्रदेश के सरकारी सीबीएसई स्कूलों में विज्ञान संकाय के रिक्त 52 पदों के लिए गुरुवार को स्कूल शिक्षा निदेशालय शिमला में काउंसलिंग होगी। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने सीबीएसई स्कूलों में सेवारत प्रवक्ताओं की नियुक्ति प्रक्रिया को शुरू करते हुए स्पष्ट किया है कि भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान विषयों के प्रवक्ताओं की तैनाती की जाएगी। सबसे अधिक रिक्त पद 19 रसायन विज्ञान के हैं। इसके अलावा 18 पद जीव विज्ञान और 15 पद भौतिकी विषय के उपलब्ध हैं।

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इन जिलों के सीबीएसई स्कूलों में खाली हैं पद
बिलासपुर, कांगड़ा, चंबा, शिमला, मंडी, सिरमौर, सोलन, किन्नौर, हमीरपुर, लाहौल-स्पीति और ऊना सहित विभिन्न जिलों के सीबीएसई स्कूलों में इन विषयों के शिक्षकों के पद रिक्त हैं। कई दुर्गम और ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालय भी सूची में शामिल हैं, जहां लंबे समय से विज्ञान विषयों के शिक्षकों की कमी महसूस की जा रही थी।स्कूल शिक्षा निदेशालय ने काउंसलिंग प्रक्रिया को संचालित करने के लिए समिति का पुनर्गठन भी किया है। समिति की अध्यक्षता सहायक निदेशक शीतल शर्मा करेंगी। इसके अलावा विभाग के अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को सदस्य बनाया गया है। समिति अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच करेगी और पूरी प्रक्रिया की रिपोर्ट निदेशक को सौंपेगी।

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