बड़ा फैसला: अनुबंध कर्मचारियों के वेतन की रिकवरी पर हिमाचल हाईकोर्ट की रोक, कहा- अतिरिक्त राशि वसूल नहीं सकते

हाटी मामले में 13 अक्तूबर को होगी अंतिम सुनवाई

वहीं प्रदेश हाईकोर्ट में बुधवार को सिरमौर जिले के ट्रांसगिरी क्षेत्र के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने वाले कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश भूपेश शर्मा की अदालत ने इस मामले को अंतिम सुनवाई व विचार-विमर्श के लिए 13 अक्तूबर 2026 को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता की ओर से दायर संशोधन आवेदन को स्वीकार कर लिया है। यह आवेदन हालिया घटनाक्रमों को देखते हुए याचिका की मुख्य प्रार्थना में संशोधन के लिए दायर किया गया था। याचिका का मुख्य आधार संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में किए गए संशोधन को चुनौती देना ही बना रहेगा। अदालत ने माना कि संशोधन से याचिका के मूल स्वरूप में कोई बदलाव नहीं आएगा, इसलिए नए जवाब दायर करने की आवश्यकता नहीं है। न्यायालय ने संशोधित याचिका को आधिकारिक रिकॉर्ड पर लेने का निर्देश दिया है।