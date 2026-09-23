फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Himachal Department of Higher Education: Services of part-time water carriers and peons to be regularized.

हिमाचल उच्च शिक्षा विभाग: अंशकालिक जल वाहकों और चपरासियों की सेवाएं होंगी नियमित

Wed, 23 Sep 2026 10:23 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Wed, 23 Sep 2026 10:23 PM IST
सार

 उच्च शिक्षा विभाग ने वर्ष 2026 के लिए पात्र  अंशकालिक जल वाहकों और दैनिक वेतन भोगी चपरासियों की सेवाएं नियमित करने को मंजूरी दे दी है। 

विज्ञापन
Himachal Department of Higher Education: Services of part-time water carriers and peons to be regularized.
हिमाचल उच्च शिक्षा निदेशालय। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

 उच्च शिक्षा विभाग ने वर्ष 2026 के लिए पात्र अंशकालिक जल वाहकों और दैनिक वेतन भोगी चपरासियों की सेवाएं नियमित करने को मंजूरी दे दी है। नियमितीकरण चतुर्थ श्रेणी (चपरासी-सह-चौकीदार) के उपलब्ध रिक्त पदों के विरुद्ध वरिष्ठता के आधार पर किया जाएगा।

विज्ञापन


इसके लिए निर्धारित अवधि की सेवा पूरी कर चुके पात्र कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। कर्मचारियों को यथासंभव वर्तमान तैनाती स्थल पर ही नियमित किया जाएगा। तैनाती में बदलाव के लिए सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति जरूरी होगी।  उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी जिलों के उप निदेशकों और संस्थान प्रमुखों को प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी करने और जरूरी दस्तावेज जुटाने के निर्देश दिए हैं। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed