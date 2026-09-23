हिमाचल उच्च शिक्षा विभाग: अंशकालिक जल वाहकों और चपरासियों की सेवाएं होंगी नियमित

उच्च शिक्षा विभाग ने वर्ष 2026 के लिए पात्र अंशकालिक जल वाहकों और दैनिक वेतन भोगी चपरासियों की सेवाएं नियमित करने को मंजूरी दे दी है। नियमितीकरण चतुर्थ श्रेणी (चपरासी-सह-चौकीदार) के उपलब्ध रिक्त पदों के विरुद्ध वरिष्ठता के आधार पर किया जाएगा।

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इसके लिए निर्धारित अवधि की सेवा पूरी कर चुके पात्र कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। कर्मचारियों को यथासंभव वर्तमान तैनाती स्थल पर ही नियमित किया जाएगा। तैनाती में बदलाव के लिए सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति जरूरी होगी। उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी जिलों के उप निदेशकों और संस्थान प्रमुखों को प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी करने और जरूरी दस्तावेज जुटाने के निर्देश दिए हैं।