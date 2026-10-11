हिमाचल प्रदेश: कबड्डी खिलाड़ी रितु नेगी को भी मिलेगा एक करोड़ रुपये का इनाम, सुक्खू कैबिनेट ने दी मंजूरी

एशियाई खेलों में भारतीय महिला कबड्डी टीम का हिस्सा रहीं हिमाचल प्रदेश की बेटी रितु नेगी को भी राज्य सरकार एक करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि देगी। हरियाणा में शादी होने के कारण उन्हें यह राशि दिए जाने को लेकर संशय बना हुआ था। इस मामले को प्रमुखता से उठाए जाने के बाद शनिवार को मंत्रिमंडल की बैठक में रितु नेगी को भी पुष्पा राणा, भावना और ज्योति ठाकुर की तर्ज पर एक करोड़ रुपये देने का फैसला लिया गया।

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