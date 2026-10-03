अहम फैसला: नंगल में 3850 टन रोज यूरिया बनाने का नया प्लांट लगाने की तैयारी, पंजाब व हिमाचल की जरूरत होगी पूरी

नंगल में खाद उत्पादन बढ़ाने की तैयारी शुरू हो गई है। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल) की नंगल इकाई में 3850 मीट्रिक टन प्रतिदिन यूरिया और 2300 मीट्रिक टन प्रतिदिन अमोनिया उत्पादन क्षमता वाला नया ब्राउनफील्ड कांप्लेक्स प्रस्तावित किया गया है। केंद्र के उर्वरक विभाग ने प्रस्ताव को एनआईपीयू-26 के तहत विचार के लिए लिया है। परियोजना की तकनीकी और आर्थिक व्यवहार्यता जांचने के लिए प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड (पीडीआईएल) से टेक्नो-इकोनॉमिक फिजिबिलिटी रिपोर्ट (टीईएफआर) तैयार करवाई जा रही है। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के उर्वरक विभाग के उप महानिदेशक राज कुमार गौतम ने एक अक्तूबर को पूर्व सांसद अविनाश राय खन्ना को भेजे पत्र में यह जानकारी दी है। खन्ना ने 12 जून 2026 को प्रधानमंत्री को पत्र भेजकर नंगल एनएफएल इकाई के विस्तार और औद्योगिक विकास का मामला उठाया था।

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