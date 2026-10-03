एचपीसीए का फैसला: मैदान ठीक नहीं होने से हिमाचल-मुंबई का रणजी मैच धर्मशाला से बिलासपुर शिफ्ट

हिमाचल की रणजी टीम इस सत्र में अपने अभियान की शुरुआत 11 अक्तूबर को रोहतक में हरियाणा के खिलाफ करेगी। इसके बाद 18 अक्तूबर को मुंबई से मुकाबला होना है, जो अब लुहणू में खेला जाएगा। इसके बाद टीम चंडीगढ़ के खिलाफ मुकाबला खेलेगी। वहीं, दो नवंबर से राजस्थान के खिलाफ होने वाले मैच की मेजबानी धर्मशाला को मिली है। ऐसे में एचपीसीए के पास आउटफील्ड को पूरी तरह तैयार करने के लिए अतिरिक्त समय रहेगा। आउटफील्ड समय पर तैयार होने की स्थिति में राजस्थान के खिलाफ मुकाबले से धर्मशाला में रणजी क्रिकेट की वापसी होगी। एचपीसीए के सचिव मनुज शर्मा ने कहा कि 18 अक्तूबर को धर्मशाला में होने वाले हिमाचल और मुंबई के बीच रणजी मैच को अब लुहणू मैदान में शिफ्ट कर दिया गया है। ताकि मैदान की आउटफील्ड को दो नवंबर को होने वाले मैच तक तैयार किया जा सके।