फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   Nidhi, a mail carrier, is set to showcase her prowess in Asian cricket following her selection for the Indian

उपलब्धि: डाक बांटने वाली निधि अब एशियाई क्रिकेट में दिखाएंगी दमखम, भारतीय महिला टीम में हुआ च

Wed, 14 Oct 2026 06:15 AM IST
Krishan Singh सुरेंद्र शर्मा, संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी।
सुरेंद्र शर्मा, संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी। Published by: Krishan Singh Updated Wed, 14 Oct 2026 06:15 AM IST
सार

मंडी शहर में घर-घर डाक पहुंचाने वाली निधि अब क्रिकेट के मैदान में भी देश का नाम रोशन करेंगी। मंडी मुख्य डाकघर में पोस्टमैन के पद पर तैनात उत्तर प्रदेश के बिजनौर की निधि का भारतीय महिला टेनिस बॉल क्रिकेट टीम में चयन हुआ है।

विज्ञापन
Nidhi, a mail carrier, is set to showcase her prowess in Asian cricket following her selection for the Indian
निधि। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर में घर-घर डाक पहुंचाने वाली निधि अब क्रिकेट के मैदान में भी देश का नाम रोशन करेंगी। मंडी मुख्य डाकघर में पोस्टमैन के पद पर तैनात उत्तर प्रदेश के बिजनौर की निधि का भारतीय महिला टेनिस बॉल क्रिकेट टीम में चयन हुआ है। वह 26 से 29 अक्तूबर तक चेन्नई में होने वाली एशियन टेनिस बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप में भारतीय टीम की ओर से ऑलराउंडर के रूप में खेलेंगी। निधि का भारतीय महिला टेनिस बॉल क्रिकेट टीम में पहली बार चयन हुआ है। इससे पहले भी वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं।

विज्ञापन


वर्ष 2017 में ओडिशा के भुवनेश्वर में अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप की हैमर थ्रो स्पर्धा में उन्होंने पदक जीता है। निधि पिछले कुछ समय से मंडी मुख्य डाकघर में सेवाएं दे रही हैं। चेन्नई में होने वाली इस चैंपियनशिप में भारत के अलावा मलेशिया, थाईलैंड, बांग्लादेश, सिंगापुर, मालदीव, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान और नेपाल की टीमें भाग लेंगी। निधि ने बताया कि वह लंबे समय से भारतीय टीम में जगह बनाने के लिए मेहनत कर रही थीं। राष्ट्रीय स्तर पर उनके प्रदर्शन के आधार पर उनका चयन भारतीय टीम के लिए हुआ है।

विज्ञापन
Trending Videos

भारतीय टीम में चयन गर्व की बात : नेहा सांख्यान
मंडी मुख्य डाकघर की डाकपाल नेहा सांख्यान ने कहा कि निधि का भारतीय टीम में चयन होना गर्व की बात है। निधि 20 अक्तूबर तक नागपुर में भारतीय टीम के कोचिंग कैंप में भाग ले रही हैं। इसके बाद वह चेन्नई में होने वाली चैंपियनशिप में भारतीय टीम की ओर से खेलेंगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed