इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल आईजीएमसी में रोबोटिक सर्जरी महंगी हो गई है। अब सामान्य वार्ड के मरीजों को 60,000 रुपये और प्राइवेट वार्ड में भर्ती होने वाले मरीजों को 80,000 रुपये अदा करने होंगे। अस्पताल प्रबंधन की ओर से नई दरों को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। रोबोटिक सर्जरी की दरें बढ़ाने के लिए रोगी कल्याण समिति की बैठक में लिया गया था। इसके बाद सरकार को शुल्क बढ़ाने के लिए पत्र भेजा था। पत्र आने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने रोबोटिक सर्जरी के शुल्क को बढ़ा दिया है। इसका सीधा असर मरीजों की जेब पर पड़ेगा। अस्पताल में अभी तक सर्जरी, गायनी और शिशु रोग विभाग की ओर से रोबोटिक सर्जरी की जाती है। इससे पहले रोबोटिक सर्जरी के सामान्य वार्ड में भर्ती मरीजों को 30,000 और प्राइवेट वार्ड लेने वालों को 50,000 रुपये अदा करने पड़ते थे लेकिन अब दोनों वार्ड में भर्ती मरीजों को 30,000-30,000 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है। रोबोटिक सर्जरी के शुल्क बढ़ाने के लिए कार्यालय आदेशों चिकित्सा अधीक्षक ने जारी किए हैं।

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