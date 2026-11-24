सेस लगाकर जनता पर आर्थिक बोझ डाल रही सरकार : अनुराग

वहीं सांसद अनुराग ठाकुर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर नए सेस लगाकर जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालने और कानून व्यवस्था के मोर्चे पर विफल रहने का आरोप लगाया है। सोमवार को जारी बयान में उन्होंने कहा कि सीएम सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार आम जनता को महंगाई से राहत पहुंचाने और महिलाओं को सुरक्षा देने में नाकाम रही है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार ने क्लिंकर और सड़क मार्ग से बाहर भेजे जाने वाले कुछ सामान पर प्रति टन 25 रुपये तक पर्यावरण सेस लगाने का प्रावधान किया है। इससे उद्योगों और उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल में 50 किलो सीमेंट का बैग करीब 430 रुपये में मिल रहा है, जबकि पंजाब और हरियाणा में यही बैग लगभग 370 रुपये में उपलब्ध है। पेट्रोल-डीजल पर विधवा एवं अनाथ सेस, बिजली पर अतिरिक्त शुल्क और सीमेंट उद्योगों पर बढ़े बिजली शुल्क का असर आम जनता पर पड़ रहा है। कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए विधानसभा में प्रस्तुत आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि पिछले तीन वर्षों में प्रदेश में घरेलू हिंसा की 19,526 शिकायतें दर्ज हुई हैं, जबकि घरेलू हिंसा, दुष्कर्म और छेड़छाड़ से जुड़े 1,918 मामले सामने आए हैं। हमीरपुर जिला घरेलू हिंसा की 2,054 शिकायतों के साथ प्रदेश में तीसरे और छेड़छाड़ के 72 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर है। ऊना में घरेलू हिंसा की 1,950 शिकायतें व दुष्कर्म के 70 मामले और बिलासपुर में दुष्कर्म के 72 व छेड़छाड़ के 52 मामले दर्ज हुए हैं।