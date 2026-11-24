भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के आदेश पर हिमाचल प्रदेश भाजपा की प्रदेश कोर कमेटी की घोषणा की गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। इस कमेटी में कुल 12 सदस्य और दो विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल किए गए हैं। घोषित प्रदेश कोर कमेटी में कई प्रमुख नेताओं को जगह मिली है। इनमें भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा का नाम शामिल है। वर्तमान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल भी इस कमेटी का हिस्सा हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को भी कोर कमेटी में शामिल किया गया है। प्रदेश महामंत्री संगठन सिद्धार्थन भी इस महत्वपूर्ण समिति के सदस्य बनाए गए हैं।

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