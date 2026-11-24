नियमितीकरण का हक तभी जब नीति की शर्तें पूरी हों : हाईकोर्ट

प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि नियमितीकरण का अधिकार तभी बनता है, जब कर्मचारी संबंधित नीति के तहत निर्धारित सेवा अवधि और सभी आवश्यक शर्तें पूरी करता हो। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने वन विभाग के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण से जुड़े एकल पीठ के फैसले को रद्द कर दिया है। अदालत ने राज्य सरकार की अपीलें स्वीकार करते हुए दोनों मामलों को नए सिरे से सुनवाई के लिए वापस भेज दिया है। सुनवाई के दौरान सरकार ने दलील दी कि विभाग ने एक कर्मचारी का दावा 14 अक्टूबर 2019 और दूसरे का 24 जून 2024 को खारिज कर दिया था। दोनों कर्मचारी नियमितीकरण नीति के तहत निर्धारित कार्यदिवस पूरे नहीं कर पाए थे और उन्होंने अस्वीकृति आदेशों को चुनौती भी नहीं दी थी। खंडपीठ ने पाया कि एकल पीठ ने कार्यदिवसों का पूरा ब्योरा रिकॉर्ड पर न होने की बात कही थी, जबकि सरकार ने अपने जवाब के साथ इसका विस्तृत चार्ट पहले ही पेश कर दिया था। मामला वन विभाग में कार्यरत पवन कुमार और शिव कुमार की याचिकाओं से जुड़ा है। दोनों कर्मचारियों ने सेवाएं नियमित करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस पर 27 फरवरी 2025 को एकल पीठ ने कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए भुगतान के तरीके और पद के नाम के बजाय पूरी सेवा अवधि के आधार पर नियमितीकरण पर विचार करने के आदेश दिए थे। राज्य सरकार ने इस फैसले को खंडपीठ में चुनौती दी थी।