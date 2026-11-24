तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा की लंबी आयु और उत्तम स्वास्थ्य के लिए मंगलवार को मुख्य तिब्बती मंदिर (त्सुगलाखंग) में विशेष पूजा की गई। तिब्बती कैलेंडर के दसवें महीने की पूर्णिमा पर आयोजित इस समारोह में 360 से अधिक श्रद्धालु शामिल हुए। इस आयोजन में खारचू पेमा गर्भ धर्म केंद्र और ऑल हिमालयन बुद्धिस्ट्स, सालबाड़ी (जिला सिलीगुड़ी) के अनुयायियों ने भाग लिया। दलाई लामा के मंदिर परिसर पहुंचने पर आयोजकों के तीन प्रतिनिधियों ने धूप और सफेद खतक भेंट कर उनका स्वागत किया।

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इस अवसर पर मंदिर परिसर को गेंदे के फूलों की मालाओं से सजाया गया था। दलाई लामा ने परिसर में रखी धार्मिक वस्तुओं को आशीर्वाद दिया और लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए अपने आसन तक पहुंचे। समारोह की शुरुआत त्रिरत्न की शरण लेने और बोधिचित्त उत्पन्न करने की प्रार्थना के पाठ से हुई। इसके बाद आयोजकों के तीन प्रतिनिधियों ने बुद्ध के पवित्र शरीर, वाणी और चित्त के प्रतीक के रूप में मंडल, बुद्ध की प्रतिमा, धर्मग्रंथ तथा स्तूप अर्पित किए। समारोह में दलाई लामा के दोनों आध्यात्मिक गुरुओं द्वारा रचित विशेष प्रार्थना अमरत्व का गीत का पाठ किया गया। दलाई लामा के नाम की स्तुति और मंगलकारी मंत्रों का उच्चारण के साथ समारोह का अंत हुआ।