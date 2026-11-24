हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी का वेतन सेवानिवृत्ति के बाद पिछली तारीख से संशोधित होकर बढ़ता है, तो वह संशोधित लीव इनकैशमेंट की अंतर राशि पाने का पूरा हकदार है। न्यायाधीश जिया लाल भारद्वाज की अदालत ने याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए सरकार को निर्देश दिया कि वह सेवानिवृत्ति याचिकाकर्ता को संशोधित लीव एनकैशमेंट की राशि याचिका दायर करने की तारीख से भुगतान होने तक 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित अदा करे।

विज्ञापन





याचिकाकर्ता मदन गोपाल ठाकुर ने दिसंबर 1994 में सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नत होने के बाद 1 जनवरी 2009 को 14 साल की सेवा पूरी की थी। वे 28 फरवरी 2014 को अधिशासी अभियंता के पद से सेवानिवृत्त हुए। सरकार ने 1 नवंबर 2014 की अधिसूचना के तहत उन्हें 14 साल की सेवा के बाद मिलने वाला फोर-टियर पे स्केल तो दे दिया, लेकिन इसका वास्तविक वित्तीय लाभ 9 अगस्त 2012 से दिया गया। याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि 1 जनवरी 2009 से 31 जुलाई 2012 तक के फोर-टियर स्केल के एरियर (6,94,342 रुपये) का भुगतान किया जाए और इसके अलावा बढ़े हुए वेतन के आधार पर संशोधित लीव एनकैशमेंट (2,89,900 रुपये का अंतर) जारी किया जाए।