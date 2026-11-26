Shimla News: अवैध तहबाजारियों पर चला निगम का डंडा
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 26 Nov 2026 11:59 PM IST
Updated Thu, 26 Nov 2026 11:59 PM IST
विज्ञापन
शिमला। शहर में सड़कों पर अवैध रूप से दुकानें सजाकर कारोबार करने वाले तहबाजारियों पर नगर निगम ने शिकंजा कसा है। निगम की टीम ने वीरवार सुबह विशेष कार्रवाई करते हुए चार तहबाजारियों का सामान जब्त कर लिया। टीम ने रिपन से तीन तहबाजारियों, जबकि खलिनी से एक तहबाजारी का सामान जब्त किया। यह कार्रवाई तहबाजारी इंस्पेक्टर रमेश ठाकुर की अगुवाई में की गई। उन्होंने बताया कि जिन तहबाजारियों का सामान जब्त किया गया है, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साथ ही सभी पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। नगर निगम की ओर से स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन कर सार्वजनिक स्थानों पर कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। संवाद
विज्ञापन