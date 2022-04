{"_id":"626d418bc1ace8704d5ce0df","slug":"misappropriation-of-1-74-crore-caught-in-15-land-registries-in-una-himachal","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"हिमाचल: जमीन रजिस्ट्रियों में पौने तीन करोड़ की हेराफेरी, ऊना की दो और मंडी ती चार तहसीलों में पकड़ा गड़बड़झाला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना/मंडी Published by: Krishan Singh Updated Sun, 01 May 2022 02:25 AM IST