हिमाचल: आईटीआई मंडी के प्रशिक्षक जगमोहन को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार-2026 के लिए हिमाचल प्रदेश से राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ग्रेड-ए), मंडी के प्रशिक्षक जगमोहन का चयन हुआ है। केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी पुरस्कार सूची में उनका नाम दूसरे क्रम पर है। देशभर के विभिन्न संस्थानों से कुल 13 शिक्षकों को इस राष्ट्रीय सम्मान के लिए चयनित किया गया है। चयनित शिक्षकों को पांच सितंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।

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सम्मान के तहत प्रशस्ति प्रमाणपत्र, 50 हजार रुपये की नकद राशि और पदक दिया जाएगा। मंत्रालय की ओर से चयनित शिक्षक और उनके एक सहयोगी के लिए आने-जाने की हवाई यात्रा की व्यवस्था भी की गई है। तीन सितंबर को शाम पांच बजे सभी पुरस्कार विजेताओं के लिए ब्रीफिंग बैठक भी आयोजित की जाएगी। उधर, प्रधानाचार्य अजेश कुमार ने कहा कि मंडी आईटीआई के प्रशिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिलना संस्थान, जिला और प्रदेश के लिए गर्व की बात है।