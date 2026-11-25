हिमाचल: विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की बड़ी कार्रवाई, रजनीश किमटा और मोहिंद्र उपाध्यक्ष पद से हटाए
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दो उपाध्यक्ष रजनीश किमटा और मोहिंद्र चौहान को तत्काल प्रभाव से पदमुक्त कर दिया गया है। दोनों नेताओं को पार्टी ने संगठनात्मक सक्रियता के आकलन में रेड जोन में रखा था।
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हिमाचल प्रदेश में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दो उपाध्यक्ष रजनीश किमटा और मोहिंद्र चौहान को तत्काल प्रभाव से पदमुक्त कर दिया गया है। दोनों नेताओं को पार्टी ने संगठनात्मक सक्रियता के आकलन में रेड जोन में रखा था। इस कार्रवाई को आगामी विधानसभा चुनाव से पहले संगठन को सक्रिय करने और निष्क्रिय पदाधिकारियों की जवाबदेही तय करने की कवायद के तौर पर भी देखा जा रहा है।
रजनीश किमटा का नाम विशेष रूप से चर्चा में
इस कार्रवाई में रजनीश किमटा का नाम विशेष रूप से चर्चा में है। किमटा चौपाल विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी रह चुके हैं। इसके अलावा प्रदेश कांग्रेस कमेटी में संगठन महासचिव की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। कांग्रेस ने पदाधिकारियों की कार्यशैली और सक्रियता परखने के लिए अलग-अलग जोन बनाए हैं। इसमें पार्टी की बैठकों में उपस्थिति, संगठनात्मक कार्यक्रमों में भागीदारी और सौंपे गए दायित्वों के निर्वहन को आधार बनाया गया है। दोनों नेताओं की लंबे समय से पार्टी की महत्वपूर्ण बैठकों और संगठनात्मक गतिविधियों में अनुपस्थिति को कार्रवाई की वजह बताया गया है।
दोनों नेताओं की लगातार अनुपस्थिति के मामले को गंभीरता से लिया गया: विनय कुमार
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने बताया कि दोनों नेताओं की लगातार अनुपस्थिति के मामले को गंभीरता से लिया गया। इस संबंध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अनुशासन समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। समिति की सिफारिश और हिमाचल कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल की स्वीकृति के बाद दोनों को पदमुक्त करने का निर्णय लिया गया। विनय ने कहा कि प्रत्येक पदाधिकारी को बैठकों और कार्यक्रमों में नियमित उपस्थिति और सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। लापरवाही को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा।
तीन से अधिक बैठकों में अनुपस्थित रहने वाले पदाधिकारियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाएंगे: विनोद जिंटा
संगठन महामंत्री विनोद जिंटा ने स्पष्ट किया है कि तीन से अधिक बैठकों में अनुपस्थित रहने वाले पदाधिकारियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया जाएगा। उन्होंने संकेत दिए हैं कि भविष्य में कुछ और निष्क्रिय पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई हो सकती है।