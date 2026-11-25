हिमाचल प्रदेश में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दो उपाध्यक्ष रजनीश किमटा और मोहिंद्र चौहान को तत्काल प्रभाव से पदमुक्त कर दिया गया है। दोनों नेताओं को पार्टी ने संगठनात्मक सक्रियता के आकलन में रेड जोन में रखा था। इस कार्रवाई को आगामी विधानसभा चुनाव से पहले संगठन को सक्रिय करने और निष्क्रिय पदाधिकारियों की जवाबदेही तय करने की कवायद के तौर पर भी देखा जा रहा है।

विज्ञापन





रजनीश किमटा का नाम विशेष रूप से चर्चा में

इस कार्रवाई में रजनीश किमटा का नाम विशेष रूप से चर्चा में है। किमटा चौपाल विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी रह चुके हैं। इसके अलावा प्रदेश कांग्रेस कमेटी में संगठन महासचिव की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। कांग्रेस ने पदाधिकारियों की कार्यशैली और सक्रियता परखने के लिए अलग-अलग जोन बनाए हैं। इसमें पार्टी की बैठकों में उपस्थिति, संगठनात्मक कार्यक्रमों में भागीदारी और सौंपे गए दायित्वों के निर्वहन को आधार बनाया गया है। दोनों नेताओं की लंबे समय से पार्टी की महत्वपूर्ण बैठकों और संगठनात्मक गतिविधियों में अनुपस्थिति को कार्रवाई की वजह बताया गया है।