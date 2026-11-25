हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में उर्दू और पंजाबी भाषा शिक्षकों की भर्ती के लिए शिक्षा विभाग ने पात्रता की शर्तें स्पष्ट की हैं। इसके तहत हिमाचल के बोनाफाइड निवासी अभ्यर्थियों को छोड़कर अन्य राज्यों के उम्मीदवारों के लिए प्रदेश के शिक्षण संस्थानों से मैट्रिक और जमा दो की परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। यानी बाहरी राज्यों के ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने 10वीं और 12वीं की पढ़ाई हिमाचल से नहीं की है, वे इन पदों के लिए पात्र नहीं होंगे। इस संबंध में स्कूल शिक्षा निदेशालय ने हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर के सचिव को पत्र भेजकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

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