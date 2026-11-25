हिमाचल भौगोलिक दृष्टि से पहाड़ी राज्य: मंत्री

मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से पहाड़ी राज्य है। शिमला, धर्मशाला, सोलन, मंडी और मनाली जैसे शहर पर्यटन, धार्मिक यात्रा और व्यावसायिक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र हैं। ऐसे में पर्यावरणीय चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए सतत और नियोजित शहरी विकास जरूरी है। प्रदेश में नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों सहित कुल 76 शहरी स्थानीय निकाय हैं। उन्होंने बताया कि सरकार की वन स्टेट-वन पोर्टल पहल के तहत 55 चिह्नित नगर निकाय सेवाओं में से 18 सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध करवाई जा रही हैं। पोर्टल के माध्यम से 138.70 करोड़ रुपये से अधिक की राजस्व मांग सृजित की गई है। इसके अलावा 2.70 लाख से अधिक कचरा इकाइयों, 2.06 लाख संपत्तियों, 5600 से अधिक व्यापार लाइसेंस और छह हजार नगर निकाय परिसंपत्तियों का पंजीकरण किया गया है।