बड़ा फैसला: 300 स्टाफ नर्सों की आउटसोर्स भर्ती से पीछे हटी सरकार, हाईकोर्ट में दी जानकारी

हिमाचल प्रदेश सरकार ने डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय मेडिकल कॉलेज टांडा (कांगड़ा) समेत अन्य विभागों के लिए आउटसोर्स आधार पर 300 स्टाफ नर्सों की भर्ती के अपने प्रस्ताव को वापस लेने का निर्णय वापस ले लिया है। सरकार ने हाईकोर्ट को सूचित किया है कि वह आउटसोर्सिंग के जरिये नर्सों को नियुक्त करने के अपने पुराने अनुरोध को वापस ले रही है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने बाल कृष्ण बनाम हिमाचल सरकार और इससे जुड़ीं कई अन्य 11 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सरकार को इस संबंध में विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के आदेश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई एक दिसंबर को होगी।

विज्ञापन