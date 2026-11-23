एचपीएमसी की अपील खारिज: हाईकोर्ट ने कहा- संशोधित वेतनमान अपनाकर एरियर व ग्रेच्युटी नहीं रोक सकते
अदालत ने स्पष्ट किया कि दिसंबर 2022 में निगम ने संशोधित वेतनमान अपना लिया था। लाभ देने का निर्णय लेने के बाद फंड की कमी या आर्थिक तंगी का हवाला देकर भुगतान नहीं रोका जा सकता।
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम (एचपीएससी) की उस अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें कर्मचारी को संशोधित वेतनमान का बकाया (एरियर) और बढ़ी हुई ग्रेच्युटी देने के एकल पीठ के फैसले को चुनौती दी गई थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि दिसंबर 2022 में निगम ने संशोधित वेतनमान अपना लिया था। लाभ देने का निर्णय लेने के बाद फंड की कमी या आर्थिक तंगी का हवाला देकर भुगतान नहीं रोका जा सकता।
मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने कहा कि 31 अक्तूबर 2026 को मधु देष्टा बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य मामले में समन्वय पीठ हिमाचल प्रदेश सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2022 के नियम 13 को पहले ही मनमाना व असांविधानिक करार देकर रद्द कर चुकी है। यह नियम सरकार को अपनी मर्जी या किस्तों में एरियर भुगतान का अधिकार देता था।
कर्मचारी अनिल कुमार शर्मा की 2023 की याचिका पर एकल पीठ ने 5 जनवरी 2026 को तय समय में एरियर व बढ़ी हुई ग्रेच्युटी देने के निर्देश दिए थे। खंडपीठ ने कहा कि 29 अक्तूबर 2025 को निगम ने एकल पीठ के समक्ष ई-मेल से खुद सहमति दी थी कि मामला सालिग राम चौहान फैसले के तहत कवर होता है। एकल पीठ के सामने सहमति देने के बाद अब निगम को आदेश के खिलाफ अपील का अधिकार नहीं बनता।