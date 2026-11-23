हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम (एचपीएससी) की उस अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें कर्मचारी को संशोधित वेतनमान का बकाया (एरियर) और बढ़ी हुई ग्रेच्युटी देने के एकल पीठ के फैसले को चुनौती दी गई थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि दिसंबर 2022 में निगम ने संशोधित वेतनमान अपना लिया था। लाभ देने का निर्णय लेने के बाद फंड की कमी या आर्थिक तंगी का हवाला देकर भुगतान नहीं रोका जा सकता।

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