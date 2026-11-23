हिमाचल के सरकारी स्कूलों में अब रटने की प्रवृत्ति खत्म कर विद्यार्थियों की समझ और व्यावहारिक ज्ञान पर जोर दिया जाएगा। इसके तहत समग्र शिक्षा ने यूनेस्को के सहयोग से एचपी फ्यूचर कार्यक्रम का पहला पायलट चरण पूरा कर लिया है। अगस्त से नवंबर तक तीन चरणों में चले इस प्रशिक्षण में छह पीएम श्री स्कूलों के 18 शिक्षकों ने दक्षता आधारित शिक्षा की बारीकियां सीखीं। सोलन, सिरमौर, किन्नौर, बिलासपुर और हमीरपुर जिलों के इन शिक्षकों की तीसरी व अंतिम तीन दिवसीय कार्यशाला शिमला में हुई।

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प्रशिक्षण का उद्देश्य बच्चों में सोचने, समझने और ज्ञान को वास्तविक जीवन में इस्तेमाल करने की क्षमता विकसित करना है। इसके तहत शिक्षकों को आलोचनात्मक चिंतन, संवाद, सहयोग, रचनात्मकता और समस्या समाधान जैसे कौशलों की जानकारी दी गई। पहले चरण में 21वीं सदी के कौशलों से अवगत कराया गया। दूसरे चरण में पाठ्यपुस्तकों के आधार पर पाठ योजना और शिक्षण गतिविधियां तैयार करना सिखाया गया, जबकि तीसरे चरण में मूल्यांकन के नए तरीकों पर मंथन हुआ।