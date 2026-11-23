जयराम ठाकुर ने कहा कि इसी सोच के तहत पांच साल की जबरन वसूली की जा रही है। मुख्यमंत्री को सिर्फ अपना नहीं, बल्कि सबका भला सोचना चाहिए। सरकार को इस तुगलकी फैसले को तुरंत वापस लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार का गवर्नेंस मॉडल जनता और कारोबारियों पर बेहिसाब शुल्क लगाने का बन गया है। सरकार अपनी वित्तीय विफलताओं को छिपाने और खर्चे कम करने के बजाय ऐसे अनुचित पैंतरे अपना रही है। नेता विपक्ष ने आंकड़े रखते हुए बताया कि प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने होटलों के संचालन सहमति शुल्क के ढांचे में भारी बदलाव किया है। इसके तहत 10 से 13 कमरों वाले ग्रीन श्रेणी के छोटे होटल संचालकों को अब पांच साल के लिए 72 हजार रुपये के बजाय सीधे 1.80 लाख रुपये का भुगतान करना होगा। इससे उन पर 1.08 लाख रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। इसके अलावा, उनका वार्षिक शुल्क भी 14,400 रुपये से बढ़ाकर 36,000 रुपये कर दिया गया है।