हिमाचल सियासत: जयराम ठाकुर बोले- कांग्रेस सरकार हर वर्ग को कर रही प्रताड़ित, टैक्स लादने में जुटी
पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि शुल्क की सरकार प्रदेश के हर वर्ग को प्रताड़ित कर रही है।
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पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि शुल्क की सरकार प्रदेश के हर वर्ग को प्रताड़ित कर रही है। आय के साधन बढ़ाने के लिए प्रभावी योजनाएं बनाने के बजाय सरकार जनता पर टैक्स और शुल्क लादने में जुटी है। प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने होटलों के संचालन सहमति शुल्क में ढाई गुना वृद्धि कर दी है। इसके साथ ही होटल संचालकों से पांच साल का शुल्क एक साथ वसूला जा रहा है। सोमवार को जारी बयान में नेता विपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री को जानकारी होनी चाहिए कि हिमाचल में अधिकांश लोग अपने होटल एक साल की लीज पर देते हैं। ऐसे में वे पांच साल का शुल्क एक साथ कैसे चुकाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार किसी तरह दिन काट रही है। जहां से भी और जिस तरह से पैसे आएं, लोगों से वसूलकर सरकार चलाने की सोच पर काम हो रहा है।
जयराम ठाकुर ने कहा कि इसी सोच के तहत पांच साल की जबरन वसूली की जा रही है। मुख्यमंत्री को सिर्फ अपना नहीं, बल्कि सबका भला सोचना चाहिए। सरकार को इस तुगलकी फैसले को तुरंत वापस लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार का गवर्नेंस मॉडल जनता और कारोबारियों पर बेहिसाब शुल्क लगाने का बन गया है। सरकार अपनी वित्तीय विफलताओं को छिपाने और खर्चे कम करने के बजाय ऐसे अनुचित पैंतरे अपना रही है। नेता विपक्ष ने आंकड़े रखते हुए बताया कि प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने होटलों के संचालन सहमति शुल्क के ढांचे में भारी बदलाव किया है। इसके तहत 10 से 13 कमरों वाले ग्रीन श्रेणी के छोटे होटल संचालकों को अब पांच साल के लिए 72 हजार रुपये के बजाय सीधे 1.80 लाख रुपये का भुगतान करना होगा। इससे उन पर 1.08 लाख रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। इसके अलावा, उनका वार्षिक शुल्क भी 14,400 रुपये से बढ़ाकर 36,000 रुपये कर दिया गया है।