सुबह और शाम ठंड का असर बरकरार

सोमवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में मौसम साफ रहा और दिनभर धूप खिली रही। हालांकि, रात के तापमान में गिरावट के चलते सुबह और शाम ठंड का असर बरकरार है। प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में रात के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। लाहौल-स्पीति और किन्नौर के अधिकांश क्षेत्रों में रात का तापमान इन दिनों शून्य से कम चल रहा है। प्रदेश में 29 नवंबर तक मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान है। इस दौरान बारिश और बर्फबारी के आसार नहीं हैं। सोमवार को ऊना में अधिकतम तापमान 27.6, कांगड़ा में 26.1, बिलासपुर में 26.0, चंबा में 24.1, मंडी में 23.9, नाहन में 22.5, सोलन में 22.2, शिमला में 19.0, मनाली में 17.0, कल्पा में 15.8 केलांग में 13.7 और ताबो में 9.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।