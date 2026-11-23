हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति ने सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज करने का एलान किया है। समिति ने आठ पदाधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लेने और लंबित देनदारियों का भुगतान करने की मांग की है। ऐसा न होने पर सचिवालय का घेराव करने की चेतावनी दी है। सोमवार को प्रेस वार्ता में समिति के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश ठाकुर ने कहा कि शीला में जाम लगने के मामले में आठ पदाधिकारियों पर दर्ज एफआईआर सरकार की दमनकारी कार्रवाई है। इसे तुरंत रद्द किया जाए, अन्यथा गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। पेंशनर्स न डरेंगे और न झुकेंगे। सुरेश ठाकुर ने बताया कि 19 नवंबर को दाड़ी मेला मैदान में 18 संगठनों की विशाल आक्रोश रैली आयोजित की गई थी। इस दौरान सरकार की ओर से शिष्टमंडल को वार्ता के लिए विधानसभा तपोवन बुलाया गया। दस पदाधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल सरकारी गाड़ी से रवाना हुआ, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही मुख्यमंत्री वहां से चले गए और शिष्टमंडल को जोरावर स्टेडियम में रोक दिया गया।

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