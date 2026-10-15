नेता प्रतिपक्ष बोले- पिछली गारंटियां पूरी नहीं हुईं, अब नए जिलों की बात कर रहे मुख्यमंत्री सुक्खू

पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में नए जिलों के गठन को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने पिछले चुनावों में दी गई गारंटियां पूरी नहीं की हैं और अब अगले चुनावों से पहले नए वादे किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि सरकार नए जिलों का गठन करना चाहती थी तो इस दिशा में शुरुआत में ही कदम उठाए जाने चाहिए थे। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर