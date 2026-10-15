कांगड़ा: छठे, सातवें और आठवें नवरात्र पर 24 घंटे खुले रहेंगे शक्तिपीठ ज्वालमुखी मंदिर के कपाट

शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी मंदिर में शारदीय नवरात्र के छठे, सातवें और आठवें दिन मंदिर श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए 24 घंटे खुला रहेगा। इन तीन दिनों में मंदिर केवल भोग प्रसाद और पूर्व निर्धारित आरतियों के समय ही बंद किया जाएगा। पुजारी एवं मंदिर न्यास सदस्य अविनेंद्र शर्मा ने बताया कि मंदिर प्रशासन ने इन तीन दिनों के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार की है। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुगम दर्शन के लिए सेवादारों की ड्यूटियां लगा दी गई हैं। इसके अलावा मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत रखने के लिए सीसीटीवी कैमरों से लगातार 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। उधर, नवरात्र के पांचवें दिन मंदिर में मां दुर्गा के पांचवें स्वरूप मां स्कंदमाता की पूजा-अर्चना की गई। इस दौरान सुबह से ही श्रद्धालु कतारों में लगकर मां ज्वाला की पावन ज्योतियों के दर्शन करते नजर आए।

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