हिमाचल: स्पीति के विकास पर खर्च होंगे 500 करोड़, माइनस 5 डिग्री में जमीन पर बैठ सीएम सुक्खू ने सुनीं समस्याएं
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने 116.28 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। ‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम के तहत रंगरीक में रात्रि प्रवास के दौरान मंजुश्री में लोगों की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए।
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स्पीति घाटी में माइनस पांच डिग्री तापमान के बीच मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने रात करीब नौ बजे मंजुश्री पहुंचकर स्थानीय लोगों से संवाद किया। वह जमीन पर बैठकर करीब डेढ़ घंटे तक लोगों की समस्याएं सुनते रहे। इस दौरान स्थानीय वेशभूषा में पारंपरिक नृत्य में भी शामिल हुए। बातचीत के बीच एक बच्ची मुख्यमंत्री की गोद में सो गई, जिसका फोटो खूब वायरल हो रहा है। मुख्यमंत्री ने दो दिवसीय काजा दौरे के दौरान स्पीति के विकास पर आने वाले समय में 500 करोड़ रुपये खर्च करने की घोषणा की। उन्होंने 116.28 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए।
रंगरीक में रात्रि प्रवास किया
सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के तहत रंगरीक में रात्रि प्रवास के दौरान मंजुश्री में लोगों की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने रोंगटोंग में बैटरी भंडारण प्रणाली से संचालित प्रदेश के पहले सौर ऊर्जा संयंत्र का लोकार्पण किया। इससे सालाना लगभग 36 लाख यूनिट बिजली उत्पादन होने की संभावना है। समदो और काजा में 47.95 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले 66/22 किलोवोल्ट विद्युत उपकेंद्रों की आधारशिला रखी। समदो-काजा ट्रांसमिशन लाइन पर करीब 350 करोड़ रुपये खर्च होंगे और इसे तीन साल में पूरा करने का लक्ष्य है।
स्पीति की बिजली समस्या का स्थायी समाधान किया जाएगा: सीएम
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्पीति की बिजली समस्या का स्थायी समाधान किया जाएगा। कुंजुम दर्रे के नीचे सुरंग निर्माण के लिए सर्वेक्षण और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की घोषणा की गई। काजा में हेलीपोर्ट के लिए भी सर्वेक्षण होगा। स्पीति घाटी को प्राकृतिक खेती क्षेत्र बनाने की घोषणा भी की गई। मुख्यमंत्री ने रंगरिक स्वास्थ्य उपकेंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने और बालिका छात्रावास के निर्माण के लिए दो करोड़ रुपये देने की घोषणा की। काजा में स्त्री रोग विशेषज्ञ और मेडिसिन विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति भी की जाएगी।
आगामी शैक्षणिक सत्र से नैतिक शिक्षा शुरू करने की बात कही
काजा स्थित सीबीएसई स्कूल में विद्यार्थियों से बातचीत के दौरान उन्होंने आगामी शैक्षणिक सत्र से नैतिक शिक्षा शुरू करने की बात कही। इसके लिए पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है। पर्यावरण अध्ययन को पाठ्यक्रम में शामिल करने के सुझाव की सराहना की। काजा में कॉलेज खोलने की संभावनाएं तलाशने, विद्यार्थियों के लिए विशेष कोचिंग और कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू करने तथा पर्यटन संबंधी प्रशिक्षण पर विचार करने का भी आश्वासन दिया।