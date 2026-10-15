हमीरपुर: रैगिंग का आरोपी छात्र सीआर पद से बर्खास्त, प्रबंधन ने अभिभावकों को सौंपी रिपोर्ट

निजी हॉस्टलों की निगरानी बढ़ाने की तैयारी

मामले में प्रथम वर्ष के एक छात्र ने सीनियर विद्यार्थियों के व्यवहार को लेकर शिकायत की थी। आरोप था कि जूनियर छात्रों को सीनियर के पीजी कमरे में बुलाकर उनसे नजरें झुकाकर बात करने और मिलने पर डॉक्टर साहब कहकर नमस्ते करने के निर्देश दिए गए थे। जांच के दौरान शिकायतकर्ता समेत आठ जूनियर विद्यार्थियों के बयान दर्ज किए गए। उनके बयानों के आधार पर कॉलेज प्रबंधन ने अनुशासनात्मक कार्रवाई की। रैगिंग की घटना के बाद कॉलेज प्रबंधन ने निजी हॉस्टलों की निगरानी व्यवस्था को लेकर भी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। बड़ू, दोसड़का और सलासी में संचालित निजी हॉस्टलों में निगरानी बढ़ाने की व्यवस्था की जा रही है, जिससे विद्यार्थियों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।

एनएमसी की गाइडलाइन के तहत रैगिंग मामले में संलिप्त एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव को उसके पद से बर्खास्त किया गया है। मामले में अभिभावकों से बैठक कर रिपोर्ट दी गई है। -रमेश भारती, प्राचार्य, मेडिकल कॉलेज हमीरपुर

