फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kangra News ›   baleno car set on fire basun village lambagaon kangra

कांगड़ा: घर से कुछ दूरी पर खड़ी थी कार, सुबह जली मिली; रात में किसने लगाई आग? पुलिस जांच में जुटी

Thu, 15 Oct 2026 12:24 PM IST
Ankesh Dogra संवाद न्यूज एजेंसी, लंबागांव (कांगड़ा)।
संवाद न्यूज एजेंसी, लंबागांव (कांगड़ा)। Published by: Ankesh Dogra Updated Thu, 15 Oct 2026 12:24 PM IST
सार

बसूं गांव में बुधवार रात सड़क किनारे खड़ी देवराज की बलेनो कार को अज्ञात व्यक्ति ने आग लगा दी। वीरवार सुबह स्कूल बस चालक ने कार जली हुई देख मालिक को सूचना दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

विज्ञापन
baleno car set on fire basun village lambagaon kangra
जली हुई कार। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

लंबागांव खंड की पपलाह पंचायत के बसूं गांव में सड़क किनारे खड़ी एक बलेनो कार को आग लगाने का मामला सामने आया है। बुधवार रात हुई इस घटना में कार बुरी तरह जल गई। वीरवार सुबह एक स्कूल बस चालक ने कार को जली हुई हालत में देखा और इसकी सूचना मालिक को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और मामले की जांच शुरू कर दी है।

विज्ञापन


जानकारी के अनुसार, बसूं गांव निवासी देवराज अपना व्यवसाय करते हैं। उन्होंने बुधवार शाम रोजाना की तरह अपनी बलेनो कार (एचपी 56-3135) घर से कुछ दूरी पर सड़क किनारे खड़ी की थी। रात के समय किसी अज्ञात व्यक्ति ने कार में आग लगा दी।
विज्ञापन


वीरवार सुबह करीब साढ़े सात बजे क्षेत्र में स्कूल बस चलाने वाले एक चालक की नजर जली हुई कार पर पड़ी। उसने तुरंत फोन के माध्यम से कार मालिक देवराज को घटना की सूचना दी। सूचना मिलने पर देवराज मौके पर पहुंचे, जहां कार जली हुई हालत में मिली।
विज्ञापन
विज्ञापन


इसके बाद उन्होंने घटना की जानकारी पंचायत प्रधान नंदनी को दी। पंचायत प्रधान ने पुलिस चौकी आलमपुर को सूचित किया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी। डीएसपी बैजनाथ संदीप शर्मा ने मामले की पुष्टि की है। फिलहाल आग लगने के कारणों और घटना में शामिल व्यक्ति का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed